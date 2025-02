Ponta cere sa vorbeasca la congresul PSD

Fostul premier Victor Ponta, actual deputat pe listele PSD, a ajuns duminica, 2 februarie, la Parlament, unde se desfasoara Congresul PSD pentru validarea lui Crin Antonescu in calitate de candidat al coalitiei.Fostul lider PSD asteapta sa primeasca aprobarea pentru a lua cuvantul in cadrul Congresului, in contextul in care interventia acestuia nu apare pe desfasuratorul Congresului.Acesta a adresat o cerere catre conducerea PSD pentru a prelua cuvantul. "Ca deputat ales pe listele PSD si ... citește toată știrea