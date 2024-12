Populatia scade, numarul de bugetari creste

Numarul de bugetari a depasit pragul de 1,3 milioane, asta desi ultimele guvene au vorbit permanent despre un stat mai suplu.Un calcul facut de Profit.ro arata ca fiecare guvern a adaugat in ultimii ani cam o mie de bugetari noi pe luna:- guvernul Ciolacu are un plus de 16.588 de bugetari in 17 luni - o medie de 976 posturi in plus pe luna.- guvernul Ciuca a avut un plus de 24.899 posturi in 18 luni - o medie de 1.383 ... citește toată știrea