Porcii mistreti si ursii au distrus culturi si au ucis animale in sapte comune din Gorj

Localnicii din sapte comune gorjene s-au ales cu gradini distruse si animale ucise de porcii mistreti, ursi si lupi. Ca sa-si apere culturile si fermele, multi au investit in garduri electrice sau stau de paza pe timpul noptii si fac zgomot ca sa sperie animalele salbatice.In comunele Bengesti-Ciocadia, Sacelu, Tismana si Crasna au fost semnalate cele mai recente cazuri de atacuri. "Am avut in zonele montane si animale omorate de urs, la Tismana. La Crasna, lupii au omorat cinci oi. Am avut ... citeste toata stirea