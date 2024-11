Post de medic, scos la concurs de Spitalul Judetean

Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu mai face o incercare a atrage noi specialisti. De data aceasta, reprezentantii unitatii medicale au scos la concurs un post de medic rezident, anul V, in specialitatea Boli Infectioase.Postul este unul cu norma intreaga, iar locul vacant este in sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean din Targu Jiu. Candidatii interesati de aceasta oportunitate trebuie sa indeplineasca doua conditii obligatorii: sa detina diploma de licenta in domeniul medicina, ... citește toată știrea