Post vacant de secretar la scoala

Scoala Gimnaziala Ionesti din judetul Gorj organizeaza un concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului vacant de secretar gradul I, cu norma intreaga.Candidatii trebuie sa aiba studii superioare in domeniul economic, o vechime de minimum 7 ani in specialitate, iar experienta in programe precum REVISAL, EDUSAL, SIIIR si permisul auto categoria B constituie un avantaj.Dosarele de inscriere se depun pana pe 9 ... citește toată știrea