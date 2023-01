Posturi libere la OCPI Gorj

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Gorj organizeaza un concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante. Acestea presupun perioada determinata, pana la revenirea titularilor.Persoanele interesate pot aplica pentru: post de consilier cadastru gradul IA in cadrul Biroului Avize si Receptii-Serviciul Cadastru, post de asistent registrator principal gradul IA in cadrul BCPI Tg-Jiu-Serviciul Publicitate Imobiliara si post de consilier gradul I in cadrul Biroului Economic.Pentru a ... citeste toata stirea