Potra scapa si de controlul judiciar

Horatiu Potra este complet liber. Tribunalul Prahova l-a scos si de sub control judiciar, desi procurorul cerea arestare preventiva. Acuzatiile acestuia nu au avut niciun suport in probe. Decizia tribunalului este definitiva.Fostul mercenar Horatiu Potra neaga ca ar fi avut discutat cu Calin Georgescu, el spunand ca a discutat "cu securitatea candidatului" intrat de pe primul loc in al doilea tur al alegerilor prezidentiale care au fost anulate in urma dezvaluirilor din CSAT."Nu am discutat