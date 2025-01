Poveste emotionanta din viata unui salvator

Dupa aproape doua decenii in care a salvat sute sau chiar mii de oameni, un pompier din cadrul ISU Gorj se pensioneaza. Dacian Jumolea, cunoscut de prieteni drept Jimmy, a iesit la pensie dupa mii de misiuni de salvare.Colegii sai pompieri i-au multumit pentru activitate si au dezvaluit o intamplare emotionanta din viata salvatorului."Undeva prin vara anului 2018 am primit un apel prin care am fost anuntati despre faptul doi barbati au cazut din picioare in timp ce efectuau lucrari la o ... citește toată știrea