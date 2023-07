A absolvit liceul si are diploma de licenta, dar a preferat sa mearga cu oile pe munte. E povestea lui Aristica Balan, un cioban de pe Transalpina. Are in grija peste doua mii de oi si experiente de pus intr-o carte in ultimii 30 de ani petrecuti in transhumanta.L-am cunoscut cu oile pe Transalpina. Acolo ii place cel mai mult. Transhumanta e momentul sa preferat din an. "Am liceul, facultate de Silvicultura absolvita in Brasov, dar tot cu oile, in mijlocul naturii imi place cel mai mult. Sa ... citeste toata stirea