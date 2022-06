Povestea fostului miner care face profit din agricultura

Un fost lacatus mecanic a pus bazele unei afaceri profitabile in Gorj. A deschis o pepiniera in comuna gorjeana Balesti si vinde atat pomi, cat si fructe ori legume in tara, dar si peste hotare. Nicolae Becheanu are o pepiniera de peste patru hectare, dar si legume cat vezi cu ochii. Spune ca agricultura aduce profit. Conditia este sa muncesti cat te tin puterile.Aproape 20 de ani, Nicolae Becheanu a fost lacatus mecanic in Cariera Rosia. Cand s-au facut restructurari, in 2007, el a fost ... citeste toata stirea