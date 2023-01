Povestea gorjeanului care creste porci mangalita. "Carnea este foarte sanatoasa si porcii nu sunt deloc pretentiosi"

Marius Trasnea este dintr-un mic sat din localitatea gorjeana Borascu. Dupa multi ani in care a muncit prin tari straine, a decis sa revina acasa si sa fie propriul sef. A inceput o afacere inedita. Creste porci mangalita. "Am inceput cu doi purcelusi mici, in primul an. Apoi am ajuns la 130. In urma cu patru ani, am inceput sa cresc porci mangalita. Nu este deloc complicat. Nu sunt deloc pretentiosi. Carnea este foarte sanatoasa. Are mai putin colesterol decat uleiul. Este mai sanatos porcul ... citeste toata stirea