Povestea moldoveanului arendas in Gorj. Lucreaza terenurile nemuncite si le da oamenilor cereale

Un barbat din Iasi a inceput un proiect ambitios in Gorj, la 600 de kilometri distanta de casa. Dupa multi ani in care a muncit in afara tarii, Costel Hulei a vrut sa lucreze in Romania, in agricultura. A cautat sa cumpere o ferma in zona sa, dar nu a gasit. A cautat si terenuri pe care sa le ia in arenda si sa le munceasca si a gasit tocmai in Gorj. A arendat deja cateva sute de hectare din comunele gorjene Balesti si Telesti. El lucreaza terenurile, iar proprietarii primesc porumb, grau sau ... citeste toata stirea