Gorjeanca Crina Micnescu a lucrat ca sofer profesionist in Spania timp de mai multi ani, pe un camion de 40 de tone.Crina a fost o prezenta inedita pe strazi. A facut curse in toata tara, iar la inceput colegilor nu le veneau sa creada ca ea este cea care controleaza un TIR de 40 de tone. Meseria a mostenit-o de la tatal ei, care o lua mereu in curse."Eram copil si tata ma lua cu el in cursa. Imi doream sa devin si eu sofer ca tatal meu si sa conduc masini asa de mari. Nu mi-a fost teama. ... citeste toata stirea