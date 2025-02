Povestea unui orasean mutat la tara, in Gorj. Investeste in turism!

A renuntat la oras ca sa faca antreprenoriat la tara. E si povestea lui Marius, un tanar care s-a mutat cu toata familia din Craiova in comuna gorjeana Polovragi. Aici a deschis o pensiune cocheta, traditionala, in curand, le va oferi turistilor si mancare specifica zonei pentru ca a amenajat un punct gastronomic local.Prin multa munca, Marius Cionoiu a reusit sa puna bazele unui mic conac in comuna Polovragi, in apropiere de Manastire. "S-a mutat de la oras, din Craiova, si s-a stabilit la ... citește toată știrea