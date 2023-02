POZITIV la sapte droguri cu aparatul DrugTest, NEGATIV la toate analizele de laborator

Soferul din Baia Mare, care weekend-ul trecut a fost depistat cu sapte droguri diferite, in timpul unui control al Politiei Rutiere, a iesit negativ la toate analizele si a primit inapoi permisul de conducere.Intaplarea s-a petrecut pe data de 29 ianuarie, in jurul orei 02:00, atunci cand soferul, care face ride-sharing in Baia Mare, a fost tras pe dreapta de un echipaj al Biroului Rutier Baia Mare.Barbatul nu s-a impotrivit si a fost de acord cu probele DrugTest si etilotest.In urma ... citeste toata stirea