Prapad dupa 30 de minute de ploaie si grindina

Un potop de o jumatate de ora a venit cu grindina in satul Pocruia din Tismana. A plouat atat de mult incat strazile din sat s-au transformat in rauri, spre disperarea localnicilor din zona.Oamenii s-au declarati inspaimantati. Parca se sparse cerul. N-am vazut asa ceva, a fost mesajul unui localnic din Pocruia.Nu este prima data cand satul se inunda dupa o ploaie torentiala. Si in urma cu doi ani, ulitele s-au transformat in lacuri dupa ce raul Tismana a iesit din matca si a inundat totul. ... citeste toata stirea