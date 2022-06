Prea multe plangeri! Concertele nu vor mai avea loc in Piata Prefecturii

De anul viitor, municipalitatea vrea sa mute toate concertele ce au loc in centrul orasului sau pe insulita. Pentru ca sunt multe plangeri care au ajuns la Primaria Targu Jiu, autoritatile vor muta petrecerile in noul parc de agrement ce se construieste in Cartierul Narciselor.Mai multi targujieni s-au plans, in scris, primariei de muzica data prea tare la spectacolele organizate in centrul municipiului si pe insulita. De anul viitor, promite edilul Marcel Romanescu, toate evenimentele se vor ... citeste toata stirea