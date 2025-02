Prefect: Aceste localitati sunt afectate pe masura ce se reduce activitatea miniera

Un sfert din localitatile din Gorj au de suferit din cauza reducerii activitatii Complexului Energetic Oltenia, pentru ca banii care vin din impozitarea mineritului si energiei sunt tot mai putini de la un an la altul."Erau in jur de 17 localitati care isi construiau bugetele in functie de ceea ce primeau de la unitatile miniere", a spus prefectul de Gorj, Virgil Dragusin, la Gorj TV.Dragusin spera ca inchiderea mineritului va fi incetinita, in noul context politic. "Aceste localitati sunt ... citește toată știrea