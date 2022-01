Prefectul Iacobescu, dupa declaratiile lui Berca: Fumigene! Nu vor fi alegeri!

Nu stie stanga ce vorbeste dreapta. Si invers. E valabil nu doar in alianta politica de la guvernare, PSD - PNL, ci pare sa se aplice in interiorul ambelor partide. Dupa ce consilierul judetean Eduard Berca a declarat ca interimatul noului sef al PNL Gorj nu poate dura mai mult de o jumatate de an si a dat de inteles ca ar trebui organizate alegeri daca deputatul Dan Vilceanu nu revine la Gorj, prefectul Marcel Iacobescu ii catalogheaza iesirile drept "fumigene". In acelasi timp, a intarit ... citeste toata stirea