Prefectura Gorj a dat in judecata mai multe primarii

Mai multe primarii din judetul Gorj au fost date in judecata de Institutia Prefectului! S-a ajuns in aceasta situatie dupa ce administratiile locale au ignorat o solicitare venita de la institutia superioara. In fapt, in localitatile respective, taxa de salubritate se incasa pe familie, iar legea spune ca trebuie sa se incaseze pe cap de locuitor. Pentru ca au amanat sa puna in practica cerintele legii, cazul a ajuns in instanta.Edilii din judet sunt constienti ca unde-i lege nu-i tocmeala, ... citeste toata stirea