Premierul Nicolae Ciuca a transmis, vineri, o scrisoare de raspuns Consiliului National al Elevilor in care a mentionat ca "orice revendicare nu poate si nu trebuie sa aiba ca efect blocarea parcursului scolar al elevilor".Premierul a facut un apel la cadrele didactice sa suspende actiunile de protest, pentru a derula activitatile esentiale de final de an scolar."Dragi elevi, Coalitia legislativa si guvernamentala, Guvernul Romaniei si toate institutiile cu atributii in domeniul salarizarii ... citeste toata stirea