Premierul Ilie Bolojan: Asa nu mai putem continua, Complexul Oltenia trebuie restructurat

Sursa: Pandurul
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 15:02
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca Romania trebuie sa isi asigure securitatea energetica printr-un mix echilibrat de resurse si investitii in proiectele blocate, mentionand explicit situatia Complexului Energetic Oltenia (CEO). Seful Guvernului a subliniat ca CEO nu mai trebuie sa fie capusat.

Romania a cerut continuarea activitatii CE Oltenia, dar Comisia Europeana au cerut inapoi 2 miliarde de euro. In aceste conditii nu este clar ce se va intampla de ...citește toată știrea

Pandurul
