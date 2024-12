Premii in bani, tichete cadou si cadouri pentru copii la o directie din Gorj

Mos Craciun a fost generos cu angajatii unei directii din judetul Gorj. Conform contractului colectiv de munca, salariatii Directiei Silvice Gorj primesc aproximativ 1.150 de lei cu ocazia Sarbatorilor de Iarna."In baza contractului colectiv de munca, fiecare salariat beneficiaza, in preajma sarbatorilor de iarna, de premii in bani in valoare de 300 de lei, tichete cadou de 550 de lei, iar angajatii care au copii sub 18 ani primesc, pentru fiecare copil, ... citește toată știrea