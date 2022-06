Premiu important pentru Ansamblul "Cheile Oltetului", din Polovragi

Tinerii folcloristi din Polovragi si-au mai trecut in palmares doua premii importante. S-au intors cu doua diplome de la Festivalul International de Folclor pentru Copii si Tineret. Au obtinut premiul I pentru promovarea traditiilor si obiceiurilor.Festivalul International a avut loc in Sighetu Marmatiei. "Ansamblul Folcloric "Cheile Oltetului" a obtinut in cadrul Festivalului International de Folclor pentru Copii si Tineret "Am fost s-om fi", editia a XXIV-a, ce s-a desfasurat in municipiile ... citeste toata stirea