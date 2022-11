Presedinta organizatiei de femei a PSD, cadru didactic la UCB

Anca Bordusanu, presedinta organizatiei de femei din cadrul PSD, Gorj, este angajata in cadrul Universitatii "Constantin Brancusi" din Targu Jiu.Aceasta este angajata la plata cu ora la Facultatea de Drept. "Am luat la cunostinta ca sunt discutii in spatiul public cu privire la angajarea doamnei Constantina Anca Bordusanu si pot sa va spun ca la momentul in care am venit pe functia de rector, la 9 iunie 2022, doamna Constantina Anca Bordusanu era deja angajata in universitate, avand un ... citeste toata stirea