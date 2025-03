Presedintele Ilie Bolojan deschide Palatul Cotroceni pentru public

Palatul Cotroceni, resedinta presedintelui Romaniei, are o istorie de peste 350 de ani. Incepand de saptamana viitoare acesta va fi deschis publicului care va putea vizita gratis pacul si va putea avea acces contra-cost si in spatiile interioare.Dupa 10 ani in care Klaus Iohannis a inchis ermetic institutia prezidentiala, Ilie Bolojan a decis sa deschida larg portile Palatului Cotroceni. Domeniul este unul impresionant, cu gradini uriase si saloane impozante in care doar sefii de stat si ... citește toată știrea