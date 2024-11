Presedintele Iohannis isi cere iertare. Cam tarziu si neconvingator!

Presedintele Klaus Iohannis a sustinut sambata seara, 30 noiembrie, un discurs cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, la Palatul Cotroceni.Seful statului a vorbit despre realizarile din cele doua mandate, cat si despre importanta votului, in contextul actualei crize politice."Acum, la finalul celor doua mandate, vreau sa va multumesc, dragi romani din tara si de peste hotare. Stiu ca am facut greseli, unele alegeri in care am investit speranta si incredere nu au trecut testul timpului, iar ... citește toată știrea