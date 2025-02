Presiune scazuta la apa in Targu Jiu, de mai multe zile, un fenomen care, de obicei, se intalneste in lunile de vara, in timpul perioadelor de seceta intensa.Pe Strada Unirii nu este apa de mai bine de o saptamana, iar presiune scazuta se inregistreaza in mai multe zone, mai ales la etajele superioare.Ieri si astazi, in zona Pasarela, oamenii au avut probleme cu apa, iar in cele mai multe cartiere de blocuri la etajele 3 si 4 apa vine mai incet de 2,3 zile. Anul 2024 a fost considerat cel ... citește toată știrea