Pret urias pe tona de carbune. Dosar la DNA!

Procurorii DNA au descins in dimineata zilei de miercuri, 11 decembrie, la Primaria Iasi. Ancheta ar viza una dintre achizitiile aprobate de primarul Mihai Chirica, tone de carbune pentru termoficarea orasului cumparate la suprapret in 2022.Primarul Iasiului ar fi achizitionat in urma cu doi ani tone de carbune la un pret de 5 ori mai mare decat cel al pietei, scrie presa locala. Dauna ar fi de 71 milioane de euro, iar Mihai Chirica a dat in judecata recent furnizorul carbunelui, compania ... citește toată știrea