Prima data in istorie: PSD nu are candidat in turul doi

Alegerile prezidentiale 2024 aduc o premiera in istoria contemporana a Romaniei. Pentru prima data de la Revolutia din 1989 incoace, social democratii nu au candidat in turul al doilea al scrutinului pentru fotoliul de presedinte al Romaniei.Calin Georgescu, un candidat independent care a produs o surpriza uriasa reusind sa castige cele mai multe voturi in primul tur de alegeri, si Elena Lasconi, candidata USR care a reusit sa recupereze o diferenta de 500.000 de voturi pe masura ce s-au ... citește toată știrea