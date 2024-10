Prima decizie Romanescu - Tudor la Primaria Targu Jiu

Marcel Romanescu si Adrian Tudor au decis ca sedintele de consiliu vor continua in format virtual, limitand astfel accesul fizic al cetatenilor la deciziile orasului. In acest context, singura sedinta fizica ramane cea in care consilierii locali depun juramantul la preluarea mandatului.Primarul municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu (PSD), a anuntat ca toate sedintele Consiliului Local vor fi organizate exclusiv online.Decizia a fost luata in colaborare cu viceprimarul Adrian Tudor ... citește toată știrea