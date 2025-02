Prima declaratie publica a senatorului AUR: Puteam sa aleg si alt judet, dar am ales Gorj

Senatorul AUR Gorj Ionut Sandu ramane o enigma pentru gorjeni. Parlamentarul si-a inceput mandatul in decembrie, insa pe moment nu a depus niciun proiect de lege. El a declarat pentru Pandurul ca urmeaza sa aiba activitati in teritoriu pentru a afla problemele gorjenilor.Sandu a deschis lista de senatori ai AUR Gorj, chiar daca nu este din Gorj. El spune ca ar fi putut alege si alt judet, dar a ales Gorjul. Deputatul este necunoscut la nivel local, insa partidul este in preferintele romanilor, ... citește toată știrea