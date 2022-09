Prima ninsoare pe Transalpina

Iarna pare sa se grabeasca sa-si intre in drepturi. In aceasta dimineata, au cazut primii fulgi pe cel mai inalt drum montan din tara. Transalpina a fost invaluita intr-o mare de alb.Turistilor le este recomandat sa evite deplasarea in zona fara masini echipate pentru iarna."Atentie! Lapovita si ninsoare pe DN 67C, Transalpina, zona montana. Evitati deplasarea daca nu aveti autovehicule echipate de iarna! In zona actioneaza un echipaj de interventie din cadrul districtului Ranca si un ... citeste toata stirea