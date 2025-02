Primar ales de cateva luni: Gradul de nemultumire al oamenilor e foarte mare

Cetatenii din comuna Plopsoru vor sa fie bagati in seama de autoritati, sa le fie rezolvate problemele, sa primeasca solutii si sa vada ca lucrurile se misca in bine. Au asteptat ani la rand ca localitatea lor sa se dezvolte, dar s-au saturat de amanari si pun presiune pe autoritatile locale."Din ce am inteles de la salariati, sunt foarte multe procese in instanta cu cetatenii care vor sa-si rezolve problema terenurilor si a proprietatilor in general. Nici nu stiu cate avem exact, dar cert ... citește toată știrea