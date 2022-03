Primar: Ar trebui sa dam din gura mai putin si sa punem osul la treaba

In contextul in care tot mai multi primari anunta ca vor intrerupe iluminatul public, cateva ore ptimpul noptii, ca sa faca economii, un primar din Gorj spune ca astfel de masuri, care afecteaza confortul oamenilor, trebuie luate doar in ultima instanta.Adrian Mangu a declarat ca n-a vazut niciun coleg primar care sa renunte, mai intai, la masina de serviciu ori alte beneficii."De cate ori ascult un radio, se gaseste un coleg sa se planga ca n-are bani de iluminat public si asa mai departe. ... citeste toata stirea