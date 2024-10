Primar: Campanie electorala e doar la televizor, in rest nu se misca nimic

A inceput campania electorala pentru alegerile prezidentiale, insa primarii din judet inca nu s-au mobilizat. Au lipit doar cateva afise, pentru ca nu au primit nici materiale de campanie. Nici determinarea nu este ca la alegerile locale din vara, cand alesii locali au avut interes."Am inceput campania electorala, dar nu am intrat in forta. Am pus cateva afise pentru ca materiale de campanie inca nu am primit. Noi mai vorbim cu oamenii, dar mai mult nu avem ce face. Deocamdata este campanie ... citește toată știrea