Primar: Cand am venit la primarie 15%din drumuri aveau asfalt, restul erau de namol

Comuna Prigoria se numara printre comunele codase ale judetului Gorj in ceea ce priveste infrastructura rutiera. Majoritatea satelor nu au fost niciodata asfaltate, ci doar pietruite, in ultimii ani."Cand am venit eu la primarie, vreau sa va spun ca doar 15% din drumuri erau asfaltate, exceptand drumul judetean care tranziteaza comuna. Nimeni nu a incercat vreodata sa obtina finantare pentru modernizarea infrastructuri, iar ce s-a facut pe ici pe acolo s-a facut pe buget local. Drumurile nu ... citeste toata stirea