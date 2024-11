Primar: "De ce sa consult cetatenii? Cand am candidat, au stiut ce voteaza"

Gorjenii sunt consultati, si nu prea, atunci cand autoritatile locale decid ce investitii sa faca in localitati. In cele mai multe cazuri, primarii asculta doleantele si nevoile cetatenilor doar in campaniile electorale, organizate din patru in patru ani. Putini sunt cei care organizeaza intalniri cu cetatenii pentru a-i consulta cu privire la investitiile necesare dezvoltarii comunitatilor.Primarul din comuna gorjeana Stoina considera ca nu are de ce sa se consulte cu oamenii in legatura cu ... citește toată știrea