Primar: "Decat sa munceasca in folosul comunitatii, mai bine renunta la ajutorul social"

Daca in urma cu ani buni primariile din Gorj inregistrau zeci de asistati social care reprezentau mase de votanti pentru primari, situatia s-a schimbat radical.De exemplu, in urma cu 20 de ani, asistatii social se multumeau cu banii primiti de la stat in schimbul catorva ore de munca in folosul comunitatii si, de ce nu, pentru un vot la alegeri in favoarea primarului in functie.Situatia este acum cu totul alta. Gorjenii sunt dispusi sa renunte la cateva sute de lei lunar de la stat decat sa ... citește toată știrea