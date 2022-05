Primar din Gorj: "Ar putea fi unificate comunele apropiate. Nu cred ca voi fi injurat!"

In plin proces de numarare a populatiei, un primar din Gorj sustine ca unele comune ar trebui sa fie comasate din cauza ca au prea putini locuitori, iar primariile cheltuiesc prea multi bani cu salariile angajatilor. Asa, spune edilul din Turcinesti, banii ar putea fi investiti in bunastarea oamenilor si in proiecte care sa sporeasca nivelul de trai. "Sunt bani putini. Nu o putem duce asa la infinit", declara Dumitru Modrea.Daca vor iesi mai putini localnici la numaratoare, edilul nu se teme ... citeste toata stirea