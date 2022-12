Primar din Gorj: Oamenii fug atunci cand aud de primarii

Angajatii din primarii sunt nemultumiti de salariile pe care le primesc. S-a ajuns chiar in situatia in care edilii nu gasesc oameni pe care sa ii angajeze in posturi cheie din administratia locala. Situatia este mult mai dificila pentru localitatile mici, asa cum sunt, de exemplu, cele de gradul III.Este nevoie ca salariile angajatilor din primarii sa creasca daca se doreste ca administratiile locale sa functioneze la parametrii normali, este de parere primarul comunei Ciuperceni, Daniel ... citeste toata stirea