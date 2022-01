Primar din Gorj, reclamat la Parchet pentru ca nu a declarat averea

Probleme pentru primarul comunei Schela, Gabriel Constantin Detesan. Judecatoria Targu Jiu a dispus miercuri desfiintarea declaratiilor de avere completate in doi ani diferiti.Si asta dupa ce liberalul, aflat la primul mandat, s-a ales cu o plangere penala pentru fals in declaratii si uz de fals. Un localnic a sesizat ca primarul a declarat in acte, abia anul trecut, un teren achizitionat in urma cu 5 ani, asa ca l-a reclamat la Parchet.Pe vremea cand era consilier local, de pilda in anul ... citeste toata stirea