Primar din Gorj: Visul meu este sa ajung parlamentar

Are planuri mari! Un primar din Gorj viseaza sa ajunga in Parlamentul Romaniei, dupa ce isi va duce la bun sfarsit inca un mandat in fruntea primariei pe care o administreaza in prezent.Urmatoarele alegeri locale vor avea loc in 2024, dar Robert Paius, primarul comunei Stejari este convins ca va obtine cel de-al treilea mandat si ultimul, in administratia locala. Dupa acesta, vrea sa se indrepte spre... fotoliul de parlamentar.Primarul din Stejari nu este sigur din partea carui judet ... citeste toata stirea