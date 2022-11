Primar: E greu sa mai mentinem posturile in invatamant. O sa trecem toate clasele la simultan

Veste proasta pentru dascalii care predau in comuna Vagiulesti. Pentru ca numarul de elevi din localitate scade considerabil de la un an la altul, primarul este decis sa treaca la invatamantul simultan si clasele de gimnaziu. Edilul a tinut sa precizeze ca multe posturi nu mai pot fi mentinute.In prezent, in comuna Vagiulesti sunt functionale doua scoli, una primara si una gimnaziala, insa nu se stie pentru cat timp. Daca anul trecut in comuna erau 199 de elevi, in acest an scolar au mai ... citeste toata stirea