Primar: Este nevoie de reorganizare administrativ - teritoriala

Este nevoie de o reorganizare administrativ - teritoriala, dar si de restructurari in sectorului bugetar, atata timp cat acestea vor porni de sus in jos. Aceasta este parea primarului social - democrat din comuna gorjeana Catunele, Florinel Esuila.Desi comuna pe care o conduce are aproximativ 2.600 de localnici, edilul din Catunele considera ca nu trebuie sa mai existente unitati administrativ - teritoriale care au sub 5.000 de cetateni."Este clar nevoie de o reorganizare teritoriala in ... citește toată știrea