Primar liberal: O sa vina momentul in care se vor organiza si alegeri

Dan Vilceanu n-ar avea vreo problema daca s-ar organiza alegeri in PNL Gorj. O spune primarul liberal din Rovinari, Robert Filip, in contextul in care s-a tot vehiculat ca ar putea fi facute alegeri in sanul partidului din Gorj dupa ce deputatul Vilceanu a intrat in conducerea centrala. Filip a tinut sa adauge ca de faptul ca Vilceanu este ministru al Fondurilor Europene ar trebui sa profite cat mai multi primari gorjeni.Robert Filip a comentat si declaratiile ca ar trebui organizate alegeri ... citeste toata stirea