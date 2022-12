Primar: Nu am dat bani la lautari

Primarii gorjeni obisnuiesc sa se planga de lipsa banilor la final de an, dar nu este cazul lui Sorin Bucurescu. Primarul din comuna Slivilesti incheie acest an fara datorii si a explicat cum a reusit acest lucru."Am stiut de la inceputul anului ce bani am si nici nu m-am intins nici la proiecte, desi mi-as fi dorit sa fac si eu mai multe. Nu am facut niciun credit pentru investitiile pe care le-am avut in derulare, pentru ca am reusit sa ma gospodaresc de la bugetul local", a spus primarul ... citeste toata stirea