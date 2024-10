Primar: Nu am promis nimic in campanie

Un primar din Gorj a reusit sa castige alegerile fara sa faca nicio promisiune alegatorilor. Este vorba de edilul din comuna Capreni, Radu Birdacel, care a intrat in cursa electorala impotriva celui mai longeviv primar din Romania si a iesit castigator.Radul Birdacel a fost manager zonal la un lant de restaurante de tip fast-food din zona de sud-vest si consilier local la primaria Capreni. Si in urma cu patru ani a incercat sa castige primaria insa nu a reusit.Patru ani in Consiliul Local ... citește toată știrea