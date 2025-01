Primar: Nu am trait niciodata asa vremuri. Au ajuns angajatii sa cumpere din banii lor hartie si pixuri

Emotii mari in primariile din judet la inceput de an, in asteptarea bugetului. Primarii nu se asteapta la nimic bun de la actualul Guvern, iar situatia este din ce in ce mai grava. La primaria Bengesti-Ciocadia, angajatii sunt nevoiti sa cumpere din buzunar hartie si pixuri."Am emotii mari cu bugetul de anul aceasta. Mie imi este teama ca nu ne dau bani nici de functionare. Va fi un an de sacrificiu si daca anul acesta nu producem nimic, la anul va fi si mai greu. Am ajuns sa cumpere ... citește toată știrea