Primar: Nu ma duc sa inghet de frig si sa nu ma bage in seama. As fi prost de doua ori

Nu toti primarii din Gorj vor sa participe la protestele anuntate de unii edili din judet. Desi se pune la punct un plan de pichetare a Guvernului, sunt si primari care nu vor sa participe la actiunile de protest.Este cazul edilului din comun Slivilesti, care nici nu vrea sa auda: "Nu ma duc la niciun protest. De ce sa ma duc? Sa stau in frig in fata unor ziduri? Ce sa fac in fata unei cladiri, sa tip si sa nu ma bage nimeni in seama? Stiu eu ce fac guvernantii nostri. Stau la geamuri, dupa ... citește toată știrea